L’Office du commerce de la Tunisie (OCT) a démenti vendredi les informations relayées dans les média à propos de la présence en mer de trois navires chargées de café et que l’OCT, faute de moyens financiers pour rembourser la marchandise, s’est trouvé dans l’incapacité d’amarrer les bateaux au port.

Dans un communiqué publié vendredi par le ministère du Commerce et de développement des exportations, l’OCT a précisé que le café fait partie des marchandises qui sont chargées dans des conteneurs et leur importation est réalisée dans des navires accompagnées d’autres marchandises de la même variété, ajoutant que les navires sont vidés et et les conteneurs sont débarqués au port, nonobstant leurs propriétaires.

Et d’ajouter que le fournisseur n’autorise le chargement du café dans des conteneurs qu’après l’ouverture des financements nécessaires à cet effet conformément aux exigences des contrats conclus.

L’OCT a expliqué que les différents conteneurs sont déchargés et amarrés dés leur arrivée, puis l’office se charge de son enlèvement après l’ achèvement des procédures financières et douanières, et qu’il n’est pas question de maintenir les marchandises en mer, à cause de non remboursement des produits importés dans des conteneurs.

Le ministère du Commerce a publié, au début du mois de juillet 2023 une note, fixant la structure des prix de café importé par l’OCT dans ses différentes phases.

Le café, en plus d’autres produits de base tels que le sucre, le semoule, la farine , le riz et l’huile végétale a été parmi les produits en pénurie, avant la décision de la hausse de ses prix pour qu’il passe de 14,600 d/kg à 19,800 d/kg.