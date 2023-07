Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), placé sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles, sera provisoirement dirigé par Makhlouf Ben Hafsia et le festival du cinéma méditerranéen MANARAT reprendra sa programmation sous la supervision de Lilia ben Achour, directrice artistique de la Cinémathèque tunisienne.

Dans un communiqué publié, ce jeudi 27 juillet, dans l’après-midi, le ministère a annoncé la nomination de ben Hafsia en tant que directeur général provisoire du CNCI et a décidé de désigner la directrice artistique de la Cinémathèque tunisienne ” pour poursuivre la programmation du festival MANARAT “.

Makhlouf Ben Hafsia qui occupait le poste de secrétaire général du CNCI prendra ses fonctions à la tête du Centre en remplacement de Noomane Hamrouni. Ce dernier a été limogé ce lundi 24 juillet sur décision du ministère des Affaires Culturelles. Son limogeage intervenait deux jours après le démarrage de MANARAT qui était à son tour suspendu, le lendemain.

Le ministère a annoncé, ce mardi 25 juillet, l’arrêt des projections sur la plage de Hammam-Lif qui accueille la première partie de la programmation, sans pour autant indiquer les raisons derrière cette décision.

Pour rappel, Manarat est organisé par le Centre National du Cinéma et de l’image (CNCI). Noomane Hamrouni présidait la 4ème édition du festival qui a démarré le samedi 24 juillet, au théâtre de plein air de Boukornine à Hammam-Lif, du gouvernorat de Ben Arous.

Manarat se tenait habituellement du 1er au 7 Juillet et ce avant le début du marathon des festivals d’été. Le festival se tient cette année en pleine saison estivale dédiée aux festivals de musique à travers toute la république.

Après une interruption de deux années consécutives en raison de la crise sanitaire mondiale de 2020 et 2021, le festival a eu lieu dans sa troisième édition du 30 août au 2 septembre 2022 sous la direction de Nidhal Chatta. Les deux premières éditions du festival ont eu lieu en 2018 et 2019 sous la direction de Chiraz Laatiri et Dorra Bouchoucha.

Manarat est un festival dédié au cinéma méditerranéen d’auteur, qui propose au large public des projections gratuites en plein air sur les plages. Ce rendez-vous cinématographique est programmé du 22 au 29 juillet 2023 à la plage de Hammam-Lif, en banlieue sud de la Capitale.

Le programme des projections devra se poursuivre au mois d’août sur les plages de huit villes à savoir la Goulette, en banlieue nord de Tunis, Béja, Bizerte, Sousse, Sfax, Gabes en plus de Zarzis et Djerba (Médenine).