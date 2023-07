La 57ème édition du Festival International de Hammamet (FIH) a accueilli, le mardi 25 juillet 2023, ” Al Khold lil Fannen ” (Vive l’artiste), un spectacle signé par le compositeur et instrumentiste tunisien Adel Bondka, d’après un texte de Habib Lassoued, sous la distribution musicale du compositeur Fedi Ben Othman et produit en collaboration avec le ministère des Affaires Culturelles et le Théâtre de l’Opéra de Tunis.

Le spectacle, programmé à l’occasion de la Fête de la République (25 juillet) est un mélange entre comédie musicale et Opéra. Démarrant avec l’hymne national tunisien et avec une soixantaine de musiciens et ‘artistes sur scène, ” Al Khold lil Fanen ” a mêlé entre chant lyrique, composition, poésie et danse.

Pour ce vibrant hommage à l’artiste dans sa valeur intrinsèque, Bondka a imaginé une œuvre tunisienne qui se joue avec des instruments de musique occidentale. Et c’est parce que des œuvres intemporelles ne meurent jamais, l’artiste aussi ne meurt jamais, d’où est né ” vive l’artiste”.

Adel Bondka a convié pour cette création, des chanteurs exerçant dans des registres musicaux différents : Mounir Il Mahdi, Amina Baklouti, Yosra Mohamed, Imen Mohamed et Seifeddine Tebbini qui ont interprété des morceaux comme ” Al Nour wa Salem “, ” Rouh l Fan “, ” Choumouena ” et ” Mahla Eddenya “.

Le spectacle a été agrémenté d’une projection d’images du peintre Ali Yahyaoui, avec une lumière assurée par Youssef Bouajaja et des costumes de Nawal Lassoued.