Le Global Greengrants Fund (GGF), fondation basée aux Etats Unis, qui octroie de petites subventions aux projets communautaires visant à protéger l’environnement et à favoriser le développement durable, a annoncé, mercredi, l’ouverture des candidatures pour le prochain cycle de subventions d’août 2023 pour les pays de la Région MENA.

La date limite de soumission des demandes est fixée pour le 5 août 2023.

Fondé en 1993, “Global Greengrants Fund” est un réseau global d’activistes et de donateurs accompagnant les communautés dans la protection de leur mode de vie et de la planète, à travers des subventions allant de 5 000 à 10 000 dollars américains. Il a commencé son activité dans la région MENA en 2021.

Le fonds accorde deux types de primes. Le premier type est accordé aux projets communautaires se concentrant sur la biodiversité, les répercussions des changements climatiques sur les populations locales, la gestion des déchets solides, la pollution maritime, la rareté des eaux et leur gestion, les industries d’extraction.

Le deuxième type de primes soutient les programmes environnementaux axés autour de la défense des terres et des droits des agriculteurs, la gestion communautaire et la gestion des ressources naturelles, y compris la protection des forêts, la protection des droits des personnes touchées par les industries extractives, la lutte contre les changements climatiques, les droits des défenseurs de l’environnement et des droits de l’homme.

Depuis 1993, le Global Greengrants Fund est l’une des principales organisations au monde à soutenir les efforts locaux visant protéger la planète et les droits des personnes. Premier fonds environnemental qui soutient l’action communautaire à l’échelle mondiale, Greengrants a déjà réalisé plus de 120 millions de dollars en subventions à des initiatives locales dans 168 pays.