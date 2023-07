Le théâtre de plein air de Hammamet a, dans le cadre de la 57ème édition du Festival International de Hammamet (FIH) vibré, dans la soirée du lundi 24 juillet 2023, au rythme d’un spectacle musical réparti entre deux parties, mais dans des langages artistiques loin des sentiers battus. La première avec le bassiste et compositeur Slim Abida et son projet ” Asymétrie ” et la deuxième avec le musicien et compositeur Amine Mraihi avec son projet “Nomadspirits “en compagnie de la chanteuse syrienne Lynn Adib. Slim Abida a joué une dizaine de morceaux tirés de son album ” Asymétrie “, sorti en 2022 dont ” Butterfly ” et ” Father “, un hommage à son père et quelques morceaux de son premier album ” Fréquences basses “, comme ” Confidence ” et ” Night in Set “.

Accompagné de Léo Mercier à la batterie, Bruno Mokbel au saxophone, Louis Gachet à la trompette et le Maestro Ala Ben Fkira au clavier, il a également invité Nidhal Joua au qanun, Skander Ben Abida à la clarinette et Amani Riahi au chant pour un morceau ” Tarik “. Le tout, dans un registre jazz aux influences multiples.

Quant à Amine Mraihi, qui a démarré sa partie sur note de rock avec son Oud électrique, il a joué un répertoire d’une quinzaine de morceaux dans un registre qui balance entre les musiques orientales et le metal.

Dans son nouveau projet, ses ouds acoustiques et électriques invoquent un voyage dans lequel précision rythmique et éloquence improvisation s’entremêlent, Mraihi a alterné entre le Oud acoustique et le Oud électrique et avec Axel Lussiez à la batterie, Valentin Conus au saxophone, Angel Demirev à la guitare et la chanteuse syrienne Lynn Adib, il a proposé des mélodies faites de réminiscences artistiques et d’échanges basés sur une complicité avec ses collaborateurs. Amine a également rendu hommage au chanteur tunisien Abdelwaheb Hanachi avec la reprise de la chanson ” Mahboubi “, chantée par Lynn Adib.