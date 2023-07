Slim Abida (Asymétrie), bassiste, compositeur et fondateur de Jazz Oil et de Melmoth, Slim Abida se qualifie comme « un véritable caméléon musical » s’exprimant à travers un langage artistique loin des sentiers battus. Ses lignes de basse nous emmènent, tout droit, vers un jazz métis qui a cette capacité extraordinaire à absorber les influences à se réinventer sans cesse. Slim Abida compose « Asymétrie », « Tarik Road », « Confusion » et bien d’autres heureux titres qui renouent avec de la bonne musique recherchée qui déferle sur Hammamet cet été.

Amine Mraihi Nomadspirits feat Lynn Adib

Tout un passé, toute une histoire qui connaît à présent un heureux dénouement. Car l’art de Amine M’raihi a mûri. Il s’est détaché de l’image de l’enfant prodige et du chemin balisé par un environnement familial stimulant.

On n’est certainement pas dans la folie créatrice mais dans un art dépouillé et sincère. Toujours fidèle à son Oud qui dit-il « est un prolongement de son soi », Amine M’raihi compose des mélodies tout en douceur faites de réminiscences artistiques, de rencontres, et d’échange qui enrichit.

Dans son nouveau projet, ses ouds acoustiques et électriques invoquent un voyage dans lequel précision rythmique et éloquence improvisatoire s’entremêlent dans un dialogue inédit avec des complices de haut vol : Angel Demirev à la guitare, Axel Lussiez à la batterie et Valentin Conus au Saxophone. (Source : FIH)

A Hammamet le lundi 24 juillet 2023 à 22h