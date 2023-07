Des températures extrêmes sont prévues aujourd’hui, lundi 24 juillet 2023, dans 10 gouvernorats, les températures prévues par météo Tunisie devraient atteindre les 49° au cours de l’après-midi.

Le matin, les températures ne seront pas pour autant clémentes, ils atteindraient les 44° dans le grand Tunis, 43° à Zaghouan et à Médenine.

Pendant la nuit le thermomètre ne sera pas forcément plus clément, la minimale est prévue à 32° à Sfax et serait de 40° dans le grand Tunis.

L’alerte vigilance ROUGE touche 10 gouvernorats, dont 5 dans le nord du pays : Grand Tunis, Bizerte, Béja, Jendouba et Zaghouan.

En vigilance ROUGE également : Sousse, Monastir et Mahdia ; ainsi que Tozeur et Gabès.

En dehors des gouvernorats de Kasserine et Gafsa en vigilance JAUNE, tout le reste du pays est en vigilance ORANGE.

Météo Tunisie recommande de ne pas sortir entre 9h et 18h, notamment dans les régions de vigilance ROUGE et ORANGE.

Il est étonnant qu’aucune mesure n’a été prise par les autorités tunisiennes pour faire face et prévenir du danger de ces températures extrêmes qui touchent la plupart des régions du pays. En Espagne et en prévision d’un pic canicule de 40-44° les autorités ont appelé la population à rester chez eux pendant les heures de températures extrêmes.

En Espagne on s’alerte d’une température nocturne de 25°, alors que chez nous on s’attend à une température comprise entre 32 et 40° la nuit.

Conseils Météo Tunisie

“Chacun d’entre nous est menacé, même les sujets en bonne santé. L’augmentation de la température peut mettre en danger les personnes à risque c’est-à-dire les personnes âgées, handicapées, atteintes de maladies chroniques ou de troubles mentaux, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, les personnes isolées. Chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors, attention au coup de chaleur. Veillez aussi sur les enfants”.

Elle conseille également de “boire de l’eau plusieurs fois par jour même en dehors de la sensation de soif Continuez à manger normalement. Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour. Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (entre 12 et 16h)”.