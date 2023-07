Le président de la République, Kaïs Saïed a eu, dimanche à Rome, un entretien avec le chef du gouvernement d’unité nationale libyen, Abdelhamid Dbaiba, en marge de leur participation à la Conférence internationale sur le développement et la migration.

La rencontre a permis de mettre l’accent sur la nécessité de renforcer les mécanismes et les opportunités de coordination et de consultation afin de relever les défis communs et de traiter certaines questions dont l’immigration illégale et la traite des êtres humains et son impact non seulement sur les deux pays mais aussi sur la région et le monde.

Les deux parties ont également évoquer les moyens de développer les relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et la Libye, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.