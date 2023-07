L’Orchestre symphonique européen, l’Orchestre de Megrine, les solistes tunisiens et les voix lyriques de Ben Arous ont donné, samedi soir, au Colisée romain d’El Jem, un concert qui s’intitule ” De Carmen à LalaLand ” dirigé par le chef d’Orchestre français Pierre-Yves Gronier.

” L’histoire de cette soirée musicale sera belle, complexe et tourmentée, tendre et violente parfois mais elle comptera l’universalité de la vie des femmes “, annonçait le chef d’orchestre au début du concert donné dans le cadre du Festival international de musique symphonique d’El Jem. ” Le spectacle sera illustré par les plus grands airs de l’opéra français, par de belles comédies musicales et par de nombreux tubes planétaires “.

Placé sous la direction de Pierre-Yves Gronier, ce concert est le fruit d’une collaboration musicale tuniso-française inédite. Il est réalisé en partenariat avec l’Orchestre symphonique de Megrine sous la direction d’Achref Bettibi et les voix lyriques de Ben Arous sous la direction d’Amina Baklouti.

Le concert ” De Carmen à LaLaLand ” proposé par l’Orchestre symphonique Européen est un voyage musical autour de Carmen et une réflexion sur la liberté de la femme. Il a réunit les solistes Bahaa eddine BenFadhel, Haithem Guediri, Lilia Ben Chikha et Maram Bouhbel et les jeunes danseuses de ” Just dance Club ” sous la direction de Hammadi Hssoumi.

“La rencontre entre musiciens de cultures différentes est un enrichissement”

Pierre-Yves Gronier est créateur de plusieurs orchestres et collabore avec beaucoup d’artistes dans divers genres musicaux. ” Le premier orchestre que j’ai créé était en 1994 avec un orchestre d’étudiants “, a-t-il déclaré à l’agence TAP à l’issue du spectacle.

Avec le temps, l’Orchestre a grandi pour se transformer en un orchestre professionnel. Depuis 15 ans, il donne des concerts en France et à l’étranger dont des ciné-concerts et des concerts avec des chanteurs, des comédiens, des danseurs et des musiciens. Il collabore avec des musiciens qui ne sont pas dans le registre classiques dont des jazzmen, des rappeurs et autres….

Outre les concerts de musique classique qu’il donne généralement à l’Opéra de Paris ou au Palais des congres à Paris, le chef d’Orchestre varie les expériences et les collaborations. Il est aussi invité plusieurs années de suite à l’Orchestre du conservatoire royal de Bruxelles.

Il évoque sa rencontre il y a dix ans avec des musiciens belges alors étudiants et qui faisaient partie de son spectacle à El Jem.

Après avoir eu plusieurs collaborations avec des musiciens de Sousse, de Tunis, et des chanteurs d’opéra tunisiens, il a encore travaillé avec des musiciens venant de toute la Tunisie et qui sont rassemblé dans le cadre d’un projet.

Pour sa part, la soprano Lilia Ben Chikha est à sa deuxième collaboration avec l’Orchestre symphonique européen après deux concerts en 2017 donnés respectivement à l’Acropolium de Carthage et à Monastir. Les préparatifs avaient commencé plus de deux mois avant le concert, a brièvement déclaré à la TAP la jeune Soprano.

Pour sa première collaboration avec l’Orchestre de Megrine, Pierre-Yves Gronier qualifie un spectacle qui ” s’est très bien passé ” : du chorégraphe, au directeur du conservatoire jusqu’à la direction artistique du festival, ” ils étaient tous magnifiques ”

Le concert est le fruit d’une mise en scène collective où chacun préparé le volet qui concerne sa participation qu’il s’agisse au niveau des orchestres, des la chorale ou des danseuses.

Les préparatifs ont eu lieu à distance surtout ce qui ne constituait pas une contrainte pour ce chef d’Orchestre convaincu que la musique est universelle où chacun retrouve systématiquement sa place.

” La rencontre entre musiciens de cultures différentes est un enrichissement pour les deux parties “, a déclaré le chef d’orchestre. A cet égard, il cite l’exemple de West Side Story où ” il y a eu l’introduction d’un instrument africain joué par un percussionniste que certainement le compositeur Léonard Bernstein n’a jamais mis dans se composition “.

West Side Story est une comédie musicale inspirée de la célèbre histoire d’amour de Shakespeare, Roméo et Juliette, dans une adaptation moderne relatant des guerres de gangs. Créée en 1957 dans le célèbre quartier de Broadway, cette œuvre séduisante entre musique, danse et histoire, était un véritable succès aux Etats-Unis.

Ce cinquième concert de la 36ème édition du festival international de musique symphonique d’El Jem était une ballade originale dans l’univers lyrique de Bizet, Offenbach, Gounod, Hurwitz et Bernstein.

Le Festival International de Musique symphonique d’El Jem se déroule du 5 juillet au 12 août, à l’amphithéâtre romain de la ville d’El Jem.