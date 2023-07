« Nostalgia » est un spectacle musical qui présente un bouquet des génériques de feuilletons et de films, les plus connus du compositeur Rabii Zammouri. Le public de Carthage aura le plaisir de redécouvrir dans ce spectacle plusieurs tubes qui ont marqué les téléspectateurs comme « Sayderrim », « Naouret el hwa », « KamanjetSallema », etc …

L’orchestre symphonique de Tunis, composé de 60 musiciens, sous la baguette du maestro Mohamed Bouslama et d’un chœur de 20 interprètes exécutera les titres cultes des chansons des feuilletons à succès qui seront chantés par Ahmed Rebaii, Mehdi Ayache, Abir Derbal, Afef Aouini, Dorsaf hamdani, Emna Fakher, Walid Tounsi, Kaouther Bardi, Jalel eddine Saadi, Manel Amara, Ayman Alatar et Walid Soltane. De la télévision, en passant par le cinéma, cette création fera revivre au public les ambiances du bon vieux temps.