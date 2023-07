Météo Tunisie alerte sur des risques importants de canicule et de températures extrêmes, aujourd’hui vendredi 21 juillet 2023, sur la plupart des régions du pays.

Elle conseille vivement d’éviter de sortir et plus particulièrement pour “les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées”.

Elle recommande d’éviter tant que possible de s’exposer aux températures extrêmes, notamment entre 10h du matin et 17h de l’après-midi.

Météo Tunisie : Conseils de comportement

Boire de l’eau plusieurs fois par jour même en dehors de la sensation de soif. Continuez à manger normalement. Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour. Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (entre 12h et 16h). En cas de sortie, protéger sa tête au moyen d’une casquette ou d’un chapeau, se protéger les yeux par des lunettes solaires et porter des vêtements légers, amples et de couleurs claires. Essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour. Limitez vos activités physiques et sportives. Pendant la journée, fermez les volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit. En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin. Si vous avez besoin d’aide appelez la protection civile 198.