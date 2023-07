BMW Tunisie a signé un partenariat avec Tunisie Leasing & Factoring en vertu duquel cette dernière propose un financement de l’un des modèles BMW ou MINI avec des taux préférentiels et des avantages exclusifs.

BMW Tunisie, représentée par la société Ben Jemâa Motors s’associe à Tunisie Leasing & Factoring pour faciliter l’achat de l’un de ses modèles BMW ou MINI disponibles sur le marché tunisien. Ce partenariat exclusif entre les deux parties qui court jusqu’au 31 juillet courant offre des opportunités de financement pour l’achat de sa voiture préférée, tout en bénéficiant de taux préférentiels, d’avantages exclusifs et d’une garantie de 5 ans proposée dans le cadre de cette offre.

Ceux qui désirent en effet acquérir l’une des voitures BMW ou MINI auront le choix parmi une large gamme diversifiée et variée qui s’adapte aux différents goûts et budgets. Il s’agit de la Série 1 avec ses performances dynamiques, de la polyvalente Série 2 Gran Coupé, ou de la sportive Série 3.

Ils pourront de même opter pour des modèles plus huppés avec des dimensions plus larges et des performances encore plus impressionnantes comme la Série 4 Coupé et Gran Coupé ou la Série 5 qui procure une expérience de conduite plus luxueuse. Les conducteurs ayant un penchant pour les véhicules surélevés et qui cherchent s’aventurer hors de la ville, les SUV compacts X1 et X2 correspondront à leurs besoins spécifiques.

La mobilité écologique est également au cœur de cette alliance entre BMW Tunisie et Tunisie Leasing & Factoring qui entendent aussi satisfaire les attentes de personnes souhaitant s’engager dans une mobilité plus respectueuse de l’environnement. Elles proposent ainsi le X3 et le X5 équipés de la technologie hybride rechargeable permettant de réduire drastiquement la consommation du carburant et, par conséquent, l’empreinte carbone. Ces deux modèlent combinent, à la fois, puissance et efficacité énergétique.

En ce qui concerne, la marque MINI, l’offre comprend le SUV Countryman, un modèle incarnant l’esprit aventurier et se démarquant par son caractère distinctif.

Cette offre inclut également le programme d’aide à la reprise de l’ancien véhicule afin de faciliter le financement de l’achat d’une nouvelle voiture BMW ou MINI.

Contactez-nous dès aujourd’hui et laissez-nous réaliser votre rêve automobile.

Pour plus de renseignements, appelez-le: 70 837 355