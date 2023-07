La Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH) a conclu avec succès son congrès annuel qui s’est tenu le samedi 15 juillet 2023 à l’hôtel El Mouradi Palace Sousse.

Ce congrès national de la FTTH constitue l’évènement annuel phare du secteur textile et habillement en Tunisie, qui rassemble chaque année les membres de l’industrie, des experts et des décideurs clés pour discuter des défis et de l’avenir de l’industrie textile en Tunisie.

Sous le thème « Du fil à l’avenir : bâtir une industrie durable, solidaire, responsable et économiquement viable », le congrès de l’année 2023 de la FTTH, est le premier qui s’est tenu depuis l’avènement de la pandémie du COVID-19. Cette édition a été marquée par la participation de plus 600 présents entre chefs d’entreprises du secteur, partenaires et invités d’honneur.

Au cours de ce congrès fructueux, la fédération a mis en lumière l’état des lieux du secteur, les principales réalisations de la fédération durant les 5 dernières années, ainsi que sa vision sur les nouvelles orientations et mesures à prendre pour une croissance pérenne de l’industrie textile tunisienne.

Plusieurs personnalités économiques clés et des experts de renommée nationale ont également intervenu autour des thèmes phares, portant notamment sur la durabilité, la compétitivité, et les mécanismes d’accès aux financements. Les participants ont dynamiquement débattu ces sujets et ont échangé leurs expériences respectives, identifiant ainsi des initiatives visant à renforcer l’industrie textile tunisienne dans un contexte international en pleine transformation technologique et écologique.

Parmi les faits saillants de ces interventions figurent :

Le développement de nouveaux outils de financement compétitifs pour soutenir la croissance de ce secteur en Tunisie, par M. Mouna Saied – Délégué Général du CBF Évolution des règles d’origine et le rôle de la diplomatie dans le renforcement du positionnement tunisien, par un panel d’ambassadeurs de l’Union Européenne composé de son excellence M. Marcus Cornaro- ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie, son excellence M. Fabrizio Saggio – ambassadeur d’Italie, son excellence M. Peter Prugel- ambassadeur d’Allemagne, M.Michel Bauza – directeur de Business France, et M. Nafaa Ennaifer – PDG de TFH Group et Vice-Président de la FTTH Présentation du référentiel de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), un atout pour les entreprises pour s’imposer, par M. Ghazi El Biche – Président de la chambre tuniso-allemande ( AHK Tunisie) et Directeur Général de Van Laack Tunisie Rôle de l’expert-comptable dans l’accompagnement des entreprises pour plus de performance, par M. Walid Ben Salah – Président de l’Ordre des Experts-Comptables de la Tunisie

En plus de la programmation principale, le congrès de la FTTH a proposé une exposition mettant en avant à travers des stands, les produits et les services des partenaires et des sponsors de l’évènement.

Il est à noter que l’un des moments forts de ce congrès, a été l’élection du nouveau bureau exécutif de la fédération qui a porté sur les résultats suivants :

Le Président National : M. Haithem Bouagila

Les membres du bureau exécutif : Jalel Zayati, Tarek Haj Ali, Ghazi El Biche, Nedhir Kefi, Rym Zaryat, Rachid Zarrad, Habib Chabchoub, Nafaa Enanaifer, Mehdi Miled, Mongi Zarrad, Attila Kaman, Hassan Zarrad

Le nouveau bureau exécutif aspire apporter une nouvelle dynamique à la FTTH qui représentera et guidera l’industrie textile tunisienne dans les années à venir en :

Assurant un environnement favorable au secteur Textile & Habillement en Tunisie

Offrant un appui direct à ses membres

Renforçant l’image et l’attractivité du secteur

“Nous sommes ravis des résultats de notre congrès national cette année”, a déclaré M.Haithem Bouagila, le nouveau président de la FTTH.

“Les échanges et les initiatives mis en place renforcent notre détermination à faire progresser l’industrie textile tunisienne dans une direction plus innovante, durable et compétitive. Nous sommes impatients de collaborer avec nos membres et nos différents partenaires pour réaliser ces objectifs communs.”

La FTTH remercie chaleureusement tous les participants, les sponsors et les intervenants qui ont contribué au succès de cet évènement national majeur.

A propos de la FTTH

Créée en mai 2017, La FTTH est une structure professionnelle qui représente et porte la voix des industriels et des opérateurs de l’industrie Textile et Habillement en Tunisie. Elle Défend leurs intérêts et Œuvre à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies nécessaires au développement du secteur.