” Nous sommes prêts à mobiliser 100 millions d’euros pour approfondir le partenariat et la coopération dans les domaines de la recherche, du sauvetage, de la gestion des frontières, de la lutte contre le trafic de citoyens et de l’application de la loi “, a indiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Intervenant lors de la cérémonie de signature du mémorandum d’entente sur le partenariat stratégique et global entre la Tunisie et l’Union européenne (UE) tenue, dimanche, au Palais de Carthage, Von der Leyen a ajouté que ces efforts s’inscrivent dans le cadre de la facilitation de la migration légale.

Elle souligné que ce partenariat est important et fructueux pour les peuples des deux rives de la Méditerranée. ” Nous avons plus que jamais besoin d’une coopération plus effective pour frapper les réseaux criminels et les passeurs qui exploitent la misère humaine “, a-t-elle appuyé.

Elle a rappelé que la Tunisie et l’UE sont liées par l’histoire et géographie et partagent des intérêts stratégiques, d’où la nécessité d’approfondir le partenariat.

La même source a fait remarquer que le mémorandum d’entente sur le partenariat stratégique et global entre la Tunisie et l’UE repose sur cinq piliers dont le premier est porte sur le rapprochement entre les les peuples.

Elle a fait savoir dans ce sens que des opportunités seront offertes aux jeunes en particulier et qu’une enveloppe de 10 millions d’euros sera réservée dans le cadre du programme ERASMUS+ pour favoriser les échanges. Il s’agit également de permettre aux jeunes tunisiens des opportunités d’études, de formation et de travail dans l’espace européen pour acquérir l’expérience nécessaire à leur retour dans leur pays.

Von der Leyen a annoncé qu’un programme d’accompagnement de la modernisation de 80 écoles doté d’un financement de 6,5 millions d’euros sera aussi lancé afin de favoriser leur transition numérique et verte, avec des fonds s’élevant à 6,5 millions d’euros.

Au sujet de l’investissement et du commerce, elle a indiqué que l’UE le premier partenaire d’investissement de la Tunisie, ajoutant que le travail sera axé sur l’amélioration du climat des affaires et l’attrait des investissements.

Elle a annoncé dans ce contexte l’organisation, en automne prochain, d’un forum d’investissement en vue de rapprocher les investisseurs et les institutions financières.

Sur un autre plan, Von der Leyen a souligné que l’accent sera mis aussi que le soutien de l’économie verte, en vue de booster le tourisme, outre le développement des investissements dans le secteur numérique.

Concernant le domaine des énergies renouvelables (ER), un des piliers de l’accord, la présidente de la Commission européenne a rappelé que la Tunisie dispose d’un potentiel énorme en matière des ER, faisant savoir que des travaux seront menés pour développer ce secteur en mettant à disposition la technologie nécessaire. L”Europe a-t-elle avancé besoin d’énergie propre et s’est lancée dans le cadre du processus de décarbonatation de son économie à travers le développement de projets d’hydrogène vert et l’électricité produite à partir des ER.

Von der Leyen a réitéré la volonté de l’UE de soutenir le partenariat stratégique avec la Tunisie dans le domaine de l’énergie afin d’accélérer la transition énergétique et favoriser l’approvisionnement durable à des prix abordables.

Une déclaration commune entre la Tunisie et l’Union européenne a été signée, le 11 juin 2023, au Palais de Carthage, à l’occasion de l’entretien qui a réuni le président de la République, Kais Saied, avec la présidente du conseil des ministres italien Giorgia Meloni, la présidente de la commission européenne Ursula Van Der Leyen et le premier ministre néerlandais Marc Rutte.

Le texte de la déclaration porte sur une série de partenariats inclusifs, au service des intérêts des deux parties. Le partenariat global couvre les domaines des relations économiques et commerciales, de l’énergie renouvelable et compétitive, de la migration et du rapprochement des peuples.