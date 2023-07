L’état du service de néonatologie au centre d’obstétrique et de néonatologie de Tunis a fait l’objet d’une séance de travail qui s’est tenue, jeudi, au siège du ministère de la santé, sous la présidence du ministre de la santé, Ali Mrabet en présence du personnel administratif et médical de l’établissement et des représentants des structures concernées.

A cette occasion, le ministre de la santé a souligné la nécessité d’accélérer l’achèvement de l’unité de préparations stériles au centre d’obstétrique et de néonatologie de Tunis, soulignant l’importance de la coordination entre toutes les structures et institutions hospitalières concernées par cette activité vitale.

La réunion a porté, également, sur l’évaluation des salles blanches pour la préparation des aliments stérilisés fournis aux nouveau-nés ainsi que sur toutes les mesures à même de garantir tous les attributs de sécurité dans ces salles, selon un communiqué du ministère.