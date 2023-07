Les demi-finales de Wimbledon sont arrivées et Ons Jabeur se retrouve face à une opportunité en or. Elle n’a plus rien à perdre, mais tout à gagner dans sa quête pour atteindre sa deuxième finale consécutive à Wimbledon et réaliser son rêve de remporter ce prestigieux titre du Grand Chelem.

Pour Sabalenka, il s’agit également de son match le plus difficile de cette édition de Wimbledon. Jusqu’à présent, elle n’a pas affronté de joueuses du top 10.

Ons Jabeur est bien consciente du style de jeu de Sabalenka et de la rapidité de ses échanges. Forte de sa victoire contre Rybakina, la troisième joueuse mondiale, elle aborde ce match avec une confiance inébranlable.

Un pays tout entier et des millions de fans à travers le monde seront rivés sur Ons Jabeur, la “ministre du bonheur”.

L’autre demi-finale opposera Svitolina à Vondrousova, pour une place en finale.