Le Conseil du Marché Financier a annoncé, mercredi, l’ouverture d’une Offre Publique d’Achat obligatoire (OPA) sur les actions de la Société El Amana Takaful, d’après une information publiée sur le site du CMF.

Initiée par Al Baraka Bank Tunisia de concert avec Al Baraka SICAR, cette opération d’OPA obligatoire vise le reste des actions composant le capital de la société El Amana Takaful, que les deux sociétés ne détiennent pas, soit 720 301 actions représentant 51,08% du capital d’El Amana Takaful.

En fait, Al Baraka Bank Tunisia détient, actuellement, 448 632 actions (représentant 31,81% du capital d’El Amana Takaful), et Al Baraka SICAR détient 241 218 actions (17,11% du capital de ladite société), soit, au total 689 850 actions représentant de concert 48,92% du capital de la société El Amana Takaful.

Selon la même source, le prix de l’offre est fixé à 21,557 dinars l’action, hors frais de courtage et commission sur transactions en bourse.

La présente OPA obligatoire est valable pour une période de 20 jours de bourse allant du 17 juillet 2023 au 15 août 2023.L’acquisition de la compagnie d’assurance El Amana Takaful permettra au Groupe Al Baraka de diversifier sa gamme de produits et services pour répondre aux besoins de ses clients et d’attirer de nouveaux clients en leur offrant une protection contre les risques financiers, avec des produits d’assurance tels que l’assurance-vie et l’assurance maladie, ce qui permettra de générer des revenus supplémentaires.

Il permettra au groupe, aussi, de bénéficier des synergies commerciales. Les clients de la banque peuvent être encouragés à acheter des polices d’assurance, tandis que les clients de la compagnie d’assurance peuvent être incités à utiliser les produits bancaires.Cette opération servira, en outre, à réduire les coûts du Groupe Al Baraka en consolidant les opérations et en partageant les ressources.