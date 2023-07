Sous le slogan ” Collaborer pour créer de l’innovation “, le Pôle de Compétitivité Monastir-El Fejja (MFCPOLE) a organisé mardi 11 juillet 2023, les ” Journées Méditerranéennes pour la création ” qui s’inscrit dans le cadre du projet CRE@CTIVE (L’innovation pour créer de la créativité et promouvoir les secteurs traditionnels dans la région méditerranéenne).

Financé par le programme ENI CBC MED de la Commission Européenne, le projet regroupe 14 pays du bassin méditerranéen et vise à favoriser les chaînes de valeur et les alliances commerciales entre les pays dans les secteurs méditerranéens du textile, de la chaussure et du cuir, a indiqué à la TAP, le DG du pôle technologique du textile à Monastir Jelal Belhaj Khalifa.

Financé à hauteur de 3,2 millions d’euros par l’Union Européenne, le projet CRE@CTIVE œuvre pour soutenir le développement équitable entre les deux rives de la méditerranée et d’encourager les PME dans le secteur du textile et du cuir dans le domaine de l’innovation et le développement des entreprises à travers le réseautage entre elles et les industries créatives.

Lancé en décembre 2020, le projet CRE@CTIVE a permis la création de 5 laboratoires ” FabLab ” dans le cadre de la consolidation de la rénovation, du transfert technologique et de la valorisation de la recherche scientifique dans le secteur du textile, du cuir et des chaussures.