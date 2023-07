Le nombre de touristes algériens ayant visité la Tunisie a dépassé le 1,131 million touristes à la fin du mois de juin 2023 et des efforts sont déployés pour leur faciliter encore l’accès au territoire tunisien, a affirmé mardi, le ministre du tourisme Mohamed Moez Belhassine.

Il a évoqué lors de son entretien avec l’ambassadeur de l’Algérie à Tunis, Azzouz Baallala, les moyens de programmer des voyages pour les Algériens résidant en France vers l’aéroport de Tozeur-Nefta, avec la possibilité de passer leurs vacances dans la région, puis de partir en Algérie.

Il a également, mis en exergue la possibilité de coopération aux fins de créer des circuits touristiques en commun, notamment en matière de tourisme saharien et culturel et pour contribuer aux manifestations et salons internationaux, notamment dans les marchés lointains, tel que le marché chinois.

L’ambassadeur de l’Algérie en Tunisie a indiqué que la coopération bilatérale dans les secteurs du tourisme et de l’enseignement supérieur enregistrent un dynamisme important, d’autant plus qu’ils sont des secteurs qui s’appuient sur les ressources humaines compétentes.