Les travaux de la conférence régionale “jeunesse et avenir” ont démarré ce matin, au palais des congrés de Tunis, en présence du ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche.

A cette occasion, Déguiche a souligné le rôle primordial de la jeunesse dans la constitution et la définition d’un modèle plus mûr de l’avenir, qui tienne compte des défis qui se profilent dans la région, notamment, la sécurité alimentaire, les problématiques liées à l’environnement, les changements climatiques et les révolutions technologiques et économiques.

Selon le ministre, l’autorité de tutelle a amorcé l’élaboration d’un nouveau pacte avec la jeunesse basé sur une vision prospective qui place cette frange au centre de ses priorités et qui traduit la volonté de l’Etat à réaliser un bond qualitatif au niveau des projets et programmes qui lui sont dédiés et ce, en coordination avec les différents partenaires gouvernementaux et internationaux.

La conférence, organisée par l’Observatoire nationale de la jeunesse avec l’appui de l’Organisation des nations unies, se poursuivra deux jours durant (11 et 12 juillet) et sera ponctuée par une série d’ateliers de travail dédiés aux jeunes leaders, créateurs, experts tunisiens et arabes.

A noter qu’environ 300 jeunes volontaires et autres acteurs de la société civile tunisienne et arabe prennent part à cette conférence.