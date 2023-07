La marque Hyundai poursuit sa domination du marché des immatriculations automobile, enregistrant un volume total de 3827 unités, contre 7420 au cours de l’année 2022.

Les marques KIA et Toyota sont au coude à coude avec 2576 et 2497 immatriculations.

ISUZU et Peugeot arrivent à la 4ème et à la 5ème place avec respectivement, 2497 et 2069 immatriculations.