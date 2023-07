La Tunsie s’est hissé au 3e rang au tableau des médailles des Jeux sportifs arabes Algérie-2023, à l’issue des finales disputées jeudi, en totalisant 31 médailles (4 or, 14 argent et 13 bronze).

La pôle position demeure algérienne avec un total de 51 breloques (24 or, 14 argent et 16 bronze). Le Bahraïn est deuxième avec 19 médailles dont 10 en or.

Voici le Tableau des médailles à l’issue de la 3e journée:

Pays : Or Arg Brz Total

1. Algérie 24 14 16 54

2. Bahreïn 10 4 5 19

3. Tunisie 4 14 13 31

4. Maroc 4 13 6 23

5. Syrie 3 2 4 9

6. Qatar 3 1 1 5

7. Egypte 3 0 0 3

–. Palestine 3 0 0 3

9. Oman 2 0 2 4

10. Jordanie 1 4 5 10

11. Koweït 0 2 2 4

12. Irak 0 1 4 5

13. Libye 0 1 0 1

–. Ar. saoudite 0 1 0 1

15. EAU 0 0 2 2

16. Yémen 0 0 1 1