Les quantités des fruits exportées ont diminué de 29,8%, à la date du 3 juillet 2023, avec une baisse des recettes estimée à 11,5%, soit près de 65,9 millions de dinars (MD).

L’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI) a révélé que la Tunisie a ainsi exporté environ 16 000 tonnes au cours de la saison 2022-2023, contre environ 23 000 tonnes au cours de la même période la saison dernière.

Les exportations des fruits ont diminué, causées par une baisse de 24,3% de la production des fruits à noyau, portant les estimations préliminaires à 223 000 tonnes en 2023, contre 294 500 tonnes en 2022.

Cette baisse est expliquée par les changements climatiques qui ont affecté la Tunisie, notamment la baisse des pluies et la hausse des températures.

Les quantités de pêches et de nectarines exportées ont été estimées à 118,5 mille tonnes, et les abricots primeurs et de mi-saison ont atteint 32 mille tonnes.

La Tunisie a produit, au début juillet 2023, environ 46,2 mille tonnes d’amandes sèches et 7,4 mille tonnes de cerises.