Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé, vendredi, les producteurs agricoles et les éleveurs avicoles à prendre toutes les précautions et les mesures de prévention nécessaires afin de faire face à la vague de chaleur que connait actuellement le pays.

Dans un communiqué, le ministère a ainsi mis l’accent sur l’importance de surveiller les poulaillers de façon continue et de garantir le bon fonctionnement des équipements. Il a, également, recommandé de fournir l’eau aux volailles en quantités suffisantes, d’aérer les espaces d’élevage et d’éviter tout comportement provoquant un état de stress chez ces animaux.

Et de souligner l’impératif de rationaliser les rations alimentaires tout en leur procurant des fortifiants afin de résister à la canicule. Pour ce qui est de la préservation des produits agricoles, le ministère a exhorté les agriculteurs à intensifier les opérations d’irrigation des plantations et cultures fruitières afin de minimiser les effets du sirocco sur les feuilles et fruits.

Ces opérations d’irrigation doivent être menées le matin et le soir.Les agriculteurs doivent aussi veiller à labourer les exploitations agricoles et à enlever les mauvaises herbes afin de prévenir les incendies.