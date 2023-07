Dr. Imed Zitouni est un chercheur renommé, reconnu par les leaders mondiaux de la technologie. Actuellement Directeur d’Engineering chez Google aux États-Unis, Imed a précédemment occupé des postes clés chez Microsoft, où il a contribué au développement de l’assistant numérique Cortana.

Il revient sur ses années de recherche appliquée et de leadership au sein d’équipes d’experts en intelligence artificielle, en partageant trois moments clés marqués par la prise de risque, la soif d’apprentissage et une persévérance unique dans la quête du défi. Dans cette première partie de l’épisode, Imed offre humblement une séance de coaching à tous les jeunes, partageant des apprentissages et des conseils discutés avec le Dr. Lobna Karoui.

Dans la suite de l’épisode (partie 2), vous aurez l’occasion d’entendre Imed partager sa vision de la révolution sans précédent de l’IA générative et les compétences nécessaires pour se démarquer dans l’univers de la technologie.

Biographie :

Dr. Imed Zitouni est actuellement directeur d’engineering at Google, il a été Former Principal Research Manager at Microsoft aux Etats Unis. Imed Zitouni est auteur de plusieurs livres en Intelligence Artificielle comme “Natural Language Processing of Semitic Languages » (216) et « Multilingual Natural Language Processing Applications: From Theory to Practice » (2012). Il est éditeur en chef de plusieurs revues de conférences et a été membre du Board de IEEE Speech and Language Processing Technical Committee. En 2022, Imed Zitouni est désigné parmi les 30 leaders Arabe de l’Intelligence Artificielle par la prestigieuse Revue de Technologies du MIT.

Entretien avec Dr. Lobna Karoui est Stratégiste en Intelligence Artificielle Appliquée pour des grands groupes internationaux.

Dr. Karoui est Présidente de l’association internationale «AI Exponential Thinker» qui œuvre à éduquer et sensibiliser les jeunes générations sur les opportunités des technologies dont l’intelligence artificielle et leurs potentiels risques. Dr. Karoui est speaker international et contributrice, invitée par des grandes Institutions et organisations Américaines comme Harvard, Bloomberg, Amazon et Forbes. Diplômée de Dauphine, Supélec et Yale, Lobna Karoui a dans son actif des chapitres de livres, des publications scientifiques en IA, des interviews pour des Médias et une série de Podcasts avec des invités prestigieux de Google, Amazon, Softbank, WEF.