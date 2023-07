Le tout nouveau SUV de WALLYS a été dévoilé le mardi 04 Juillet sur leurs réseaux sociaux. Le premier SUV quatre portes de WALLYS — pointe le bout de son capot, dévoilé en grande pompe par la firme tunisienne qui entre ainsi dans une nouvelle ère.

Le constructeur annonce également une joint-venture avec la marque haut de gamme Jetour. Cette collaboration permettra à WALLYS d’assembler tous les modèles sous la marque WALLYS en respectant les protocoles de qualité, sécurité et fiabilité les plus strictes.

Le modèle s’appelle “WOLF” ce qui veut dire “LOUP” en anglais et désigne généralement un animal sauvage, souvent solitaire, et qui n’a rien à prouver, c’est peut-être ce que le constructeur tunisien veut passer comme message derrière ce nom. Un modèle assez spécial, puisqu’il est le premier SUV premium de la marque (une hérésie, diront les plus sceptiques).

En matière de design, le WOLF casse clairement les codes stylistiques de WALLYS. L’arrière du SUV est marqué par quatre sorties d’échappement, et un diffuseur aérodynamique. On retrouve un capot plongeant, qui surplombe une grille de calandre très basse.

L’intérieur du WOLF comprend une finition luxueuse et durable, qui repose sur du polyester et du polyamide recyclé et du cuir semi-aniline. Le cockpit embarque quant à lui un écran de 10,2 pouces réservé au divertissement, tandis que les compteurs du conducteur sont numériques.

Du confort, l’habitacle de la WALLYS WOLF en promet. Ce SUV à l’allure dynamique, se positionne comme un véritable petit salon roulant, doté de sept sièges confortables et d’un toit panoramique ouvrant. Les sièges arrière peuvent même être rabattus afin d’améliorer le volume du coffre.

Côté capot, le modèle renferme un 4 cylindres de grande série, 1.5 L Turbo, sobre en consommation +- 7.9 L/100km et développant 158 chevaux pour 230 Nm de couple. Associé à une boîte de vitesses automatique à 6 rapports et à une transmission traction, ce moteur offre au WOLF des performances très respectable. La vitesse maximale s’élève à plus de 180 km/h, et le SUV abat le 0 à 100 km/h en 8,8 secondes seulement. De plus, le WOLF a été enregistré en tant que 9 chevaux fiscaux afin de faciliter l’octroi de crédit leasing.

Le prix et la date de sortie de la WALLYS WOLF ne sont pas communiqués à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous comprenons que le constructeur invite les prospects à visiter leur showroom à Tunis Sud. Le véhicule sera présenté au showroom et les clients pourront passer leur pré-commande et profiter de certains avantages. Cependant de source proche du constructeur nous apprenons que les clients sont sélectionnés en fonction de certains critères que nous ignorons encore ! Décidemment la marque tunisienne ne cesse de nous surprendre.