Une convention de partenariat a été signée, mardi, au siège du ministère de l’Environnement, entre l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL) et l’ONG ” Kraten” d’une part et le Fonds environnemental “The MedFund” d’autre part, dans l’objectif d’améliorer la préservation de l’aire marine protégée (AMP) des îlots nord de Kerkennah en Tunisie.

La ministre de l’environnement, Leila Chikhaoui a souligné, dans une déclaration aux médias, qu'”en vertu de cette convention, le MedFund allouera un financement de 286 mille dollars à l’APAL et à l’ONG Kraten, sur une période de 5 ans”, précisant “qu’il s’agit de la cinquième aire marine protégée soutenue par le MedFund en Tunisie depuis 2020, après celles des îles de Kuriat, de l’archipel de La Galite, de Kneiss et de Zembra “.

Chikhaoui a souligné l’importance du rôle joué par le Fonds environnemental The MedFund actuellement présidé par la Tunisie, en collaboration avec la principauté de Monaco et la France, dans la mobilisation des financements au profit de l’APAL, l’implication des associations locales dans la préservation des aires et des écosystèmes marins et la résolution des problèmes environnementaux y afférents”.

Elle a affirmé que ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transition écologique, dont l’une des 53 mesures proposées, consiste à faire de l’île de Kerkennah un modèle de résilience climatique.

De son côté, le responsable des aires marines protégées du centre et du sud à l’APAL, Ahmed Ben Hamida a indiqué que ” le financement qui sera versé en tranches sur 5 ans, va contribuer à protéger et à restaurer les ressources marines des villages côtiers, à promouvoir une pêche durable et à garantir des revenus stables aux pêcheurs à Kerkennah, où la pêche constitue l’activité économique la plus répandue “.

En vertu de cette convention, le MedFund fournira également une expertise technique et un renforcement des capacités pour mettre en œuvre le plan de gestion et améliorer la durabilité à long terme de l’AMP.

Les activités soutenues comprennent aussi la constitution sur place d’une équipe compétente chargée de la gestion, de la sensibilisation des visiteurs et de la population locale, de la surveillance du site, du suivi scientifique des écosystèmes et de la mise en place d’une gouvernance active incluant les pêcheurs.

Située au large des côtes tunisiennes, l’AMP de Kerkennah, d’une superficie de 1091,5 Km2, abrite une biodiversité marine unique, comprenant des herbiers marins, des habitats côtiers et des zones de reproduction cruciales pour de nombreuses espèces marines.

Le MedFund est un fonds environnemental basé à Monaco et dédié à la gestion durable et efficace des aires marines protégées en Méditerranée, grâce à son soutien financier, son expertise technique et des activités de renforcement des capacités. Il travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et les organisations de la société civile afin de protéger la biodiversité marine unique de la méditerranée. A ce jour, le MedFund soutient 15 AMP dans 7 pays méditerranéens.