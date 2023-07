Un programme de formation et de mentorat de 3 jours (12-13 et 14 juillet 2023) sera organisé au profit des entrepreneurs tunisiens intéressés par les technologies et les innovations dans le domaine de l’eau, de l’énergie et de l’alimentation, dans le cadre du projet européen “WEF-CAP ” (Transfert de technologie et la capitalisation du NEXUS Eau Energie-Alimentation).

Douze participants issus d’équipes techniques universitaires ou de startups bénéficieront de services avancés de renforcement des capacités et de soutien pour leur permettre d’introduire sur le marché leurs produits innovants par l’intermédiaire d’essaimages, de startup ou de transferts de technologies. Ils bénéficieront également, d’un entretien individuel avec des experts, des mentors et des investisseurs. Les participants sélectionnés pourront prétendre à des subventions pour effectuer des voyages à l’étranger ainsi qu’à des tickets d’entrée à des événements de mise en relation dans des pays européens.

Une conférence sera aussi organisée par l’Agence nationale de Protection de l’Environnement, partenaire national du projet, du 26 au 28 juillet 2023 à Tunis. Elle rassemblera les acteurs-clés du secteur de l’eau, de l’énergie et de l’alimentation.

Le projet européen “WEF-CAP” a été lancé en septembre 2021 dans 7 pays méditerranéens à savoir, la Tunisie, la Jordanie la Grèce, l’Italie, l’Espagne, l’Egypte et la France et sera clôturé fin août 2023.

Il a pour objectif de consolider un méta-groupe régional sur l’eau, l’énergie et l’alimentation favorisant la reproduction, l’exploitation et la commercialisation des technologies et leur transfert, afin d’accroître la résilience des territoires.