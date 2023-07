Au cours des dernières semaines, de nombreuses déclarations ont été faites sur l’augmentation de la production de phosphate cette année, sur la base des chiffres publiés par la Direction générale de la Compagnie des Phosphates de Gafsa, qui prévoit une production de 5,6 millions de tonnes de phosphate en 2023. Le plan de développement 2023-2025, approuvé par le Conseil des ministres le 27 décembre 2022, prévoit une production de phosphate pouvant atteindre 8 millions de tonnes en 2024 et 12 millions de tonnes en 2025.

La production de phosphate a fortement chuté en 2023, mettant en péril les objectifs fixés

Face à ces chiffres élevés et aux rêves de reconquérir les marchés internationaux, de compenser les dettes extérieures et de se passer d’accords avec les institutions financières internationales, l’Observatoire Raqabah a étudié toutes les données disponibles concernant l’extraction, la production et la commercialisation du phosphate, ainsi que l’activité de la Compagnie des Phosphates de Gafsa et du Complexe Chimique Tunisien. Il a comparé les chiffres réels que nous avons obtenus avec ceux qui sont communiqués de bonne ou de mauvaise foi. L’étude a révélé les données suivantes :

1- Une forte baisse de la production de phosphate a été constatée au cours des premiers mois de l’année 2023 par rapport à la même période de l’année 2022. La production commerciale de phosphate a diminué de 14 % au cours du premier trimestre de 2023 par rapport à la même période de 2022 (de 952 000 tonnes à 819 000 tonnes), et de 42 % par rapport aux estimations incluses dans le budget de la société pour l’année 2023. Cette tendance à la baisse s’est poursuivie plus fortement en avril 2023 par rapport à avril 2022 (de 353 000 tonnes à 242 000 tonnes), soit une baisse de 31 %, et de 48 % par rapport aux estimations incluses dans le budget de la société pour l’année 2023.

2- En se basant sur le rythme de production des quatre premiers mois de 2023, il est prévu que la production totale de l’année 2023 atteindra environ 2,9 millions de tonnes, soit une diminution de 2,7 millions de tonnes par rapport aux estimations de production. Cela représente une perte de ressources d’une valeur de 1,1 milliard de dinars (en utilisant le taux de vente inclus dans le budget de la société pour l’année 2023).

Les problèmes de contrôle et de gouvernance ont entraîné une détérioration de la qualité du phosphate produit

3- En ce qui concerne l’extraction, les quantités extraites jusqu’à la fin d’avril 2023 ont atteint environ 1,68 million de tonnes, contre une estimation de réalisation de 3,67 millions de tonnes, ce qui correspond à un taux de réalisation d’environ 46 %. Cela signifie que près de 2 millions de tonnes programmées dans le budget de la société pour 2023 n’ont pas été extraites, entraînant une baisse de 17 % par rapport aux quantités extraites prévues. En comparaison avec les réalisations de la même période en 2022, la baisse est d’environ 44 %.

4- La situation de production à la Compagnie des Phosphates de Gafsa a eu un impact négatif sur l’approvisionnement du Complexe Chimique en phosphate. Seule environ 860.000 tonnes de phosphate ont été fournie au Complexe au cours des cinq premiers mois de 2023, contre une programmation de réception de 2 083 000 tonnes, soit une différence de 1 223 000 tonnes. Le différentiel entre les réalisations et les estimations pour cette période est de 60 % (soit un taux de réalisation d’environ 40 %). En comparaison avec les réalisations de la même période en 2022, la baisse est d’environ 44 %.

L’Observatoire Raqabah confirme que les chiffres inclus dans les rapports d’activité de la Compagnie des Phosphates de Gafsa ne peuvent pas être considérés comme fiables en raison de l’absence de vérification par les services de l’entreprise, ainsi que du retard important dans l’achèvement du rapport final sur les chiffres d’extraction et de production par l’entité chargée de la vérification. Cela a entraîné d’importantes différences entre les quantités déclarées et les résultats de l’inventaire du phosphate. Dans le même contexte, il convient de mentionner les pannes des machines de pesage du phosphate produit dans la plupart des usines de lavage.

L’Observatoire Raqabah, à travers une étude réalisée sur la Compagnie des Phosphates de Gafsa de 2010 à 2022, a conclu que les principales causes de la situation critique à laquelle l’entreprise est confrontée sont le manque de contrôle, la mauvaise gouvernance et l’absence d’une vision claire en ce qui concerne les nominations aux postes de décision. Cela a conduit à l’éviction délibérée des compétences, en particulier des compétences techniques, ainsi qu’à la marginalisation du personnel technique spécialisé dans la conduite d’équipements lourds et l’exploitation et la maintenance des équipements de production.

La situation financière précaire exige une approche réaliste et objective pour résoudre les défis de la production de phosphate

Cela a entraîné une incapacité à effectuer une maintenance périodique des installations de lavage et un retard considérable dans les travaux de maintenance majeure. De plus, il y a des soupçons de corruption majeure dans l’acquisition d’équipements de production et de pièces de rechange, en particulier dans le processus d’acquisition d’équipements usagés par les anciens responsables au profit de la Société de Transport des Matières Minières, qui n’a pas rempli son rôle dans l’approvisionnement en matières premières des installations de lavage et le transport des impuretés. Toutes ces raisons, et d’autres encore, ont non seulement entraîné une baisse de la production, mais ce qui est plus grave, elles ont conduit à une détérioration de la qualité du phosphate produit, dont la commercialisation ne peut être effectuée qu’à des prix inférieurs aux prix du marché mondial.

L’Observatoire considère que la gravité de la situation financière du pays impose aux responsables de la Compagnie des Phosphates de Gafsa, du Complexe Chimique Tunisien et aux responsables politiques du pays de faire preuve de réalisme, de crédibilité et d’objectivité dans leur traitement des chiffres, et de ne pas laisser place aux illusions et à la propagande, qui ne peuvent qu’aggraver et détériorer la situation.

(D’après le communiqué de l’observatoire Raqabah en arabe).