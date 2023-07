L’édition 2023 du grand chelem Wimbledon démarrera le lundi 3 juillet. Les matchs se déroulant sur des courts extérieurs à partir de 11h, le court n°1 à 13h et le court central à 13h30. (Tout le programme)

Pour ce troisième rendez-vous de grand chelem 11 prétendantes au titre, dont la n°1 mondial Iga Swiatek, Aryna Sabalenka (n°2), et Elena Rybakina (n°3 et championne en titre), Jessica Pegula (n°4), Caroline Garcia (n°5) et notre championne nationale Ons Jabeur (n°6).

La finale du simple dames se jouera le samedi 15 juillet à 14 h.

Les joueuses à suivre au cours de cette édition Wimbledon 2023:

1. Iga Swiatek

2. Aryna Sabalenka

3. Elena Rybakina

4. Jessica Pegula

5. Caroline Garcia

6. Ons Jabeur

7. Coco Gauff

8. Maria Sakkari

9. Petra Kvitova

10. Barbora Krejcikova

11. Daria Kasatkina

12. Veronika Kudermetova

13. Beatriz Haddad Maia

14. Belinda Bencic

15. Liudmila Samsonova

16. Karolina Muchova