Le numéro deux mondial au classement ATP et tenant du titre au tournoi de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic pourrait retrouver en quart de finale de l’édition 2023, l’Australien Nick Kyrgios, finaliste l’an dernier, après le tirage effectué vendredi.

“Djoko” a aussi le Russe Andrey Rublev, le Norvégien Casper Ruud ou le Kazakh Alexander Bublik, récent vainqueur à Halle, dans sa moitié de tableau.

Mais l’Espagnol Carlos Alcaraz, numéro un mondial, et qui vient de remporter son premier titre sur gazon au Queen’s, n’aura pas non plus un parcours aisé en haut du tableau.

Il pourrait retrouver Alex de Minaur, qu’il a battu en finale au Queen’s ou Alexander Zverev en 8e de finale, puis Frances Tiafoe, titré à Stuttgart il y a peu ou Holger Rune en quart, avant de se frotter à Daniil Medvedev ou le Grec Stefanos Tsitsipas en demie, même s’ils ne sont pas non plus des spécialistes de la surface.