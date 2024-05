Pour la première fois un événement à réunit à Tunis différentes parties prenantes autour de la triangulation franco-germano-tunisienne vers le continent africain.

Cet événement était l’occasion de mettre en avant la coopération franco-allemande et son engagement à soutenir les entreprises tunisiennes dans leur processus d’internationalisation et d’exportation vers les marchés de l’Afrique subsaharienne. Il a également mis l’accent sur les opportunités et les défis spécifiques liés à tunl’Afrique subsaharienne et particulièrement la Zone de libre-échange continentale africaine.

La ZLECAF symbolise une avancée majeure dans l’intégration économique de l’Afrique, créant un marché unique pour plus de 1,3 milliard de personnes et offrant d’importantes opportunités de croissance économique. La Tunisie se distingue en tant que pionnière dans la mise en oeuvre de cet accord, en participant activement à l’initiative pilote de la “Guided Trade Initiative”. Le succès de l’entreprise tunisienne MPC Prokim, qui a réalisé la première opération dès l’obtention du certificat d’origine ZLECAF en mai 2023, ainsi que les plus de 70 transactions qui ont suivis témoignent de l’impact positif de cette initiative. L’Allemagne se félicite de soutenir ses partenaires africains dans cette démarche, avec un engagement financier de 287 millions d’euros pour la ZLECAF et les projets connexes dans le domaine du commerce.

La Tunisie bénéficie d’un soutien particulier dans sa préparation au commerce avec l’Afrique subsaharienne grâce au projet PEMA (Promotion des Activités d’exportation vers les nouveaux marchés de l’Afrique subsaharienne) mandaté par le Ministère Fédéral Allemand de la coopération Économique et du Développement -BMZ et mis en oeuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère du Commerce et du Développement des Expositions et le Centre de Promotion des Exportations – CEPEX. Plus de 700 entreprises ont été assistées, notamment via quatre consortiums d’exportation performants qui ont généré près de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires et créé 219 emplois en 2023. En parallèle, environ 25 projets sont actifs dans toute la Tunisie, ayant travaillé avec plus de 170 000 personnes, tout en promouvant l’égalité des sexes, notamment à travers des consortiums d’exportation dirigés par des femmes.

Cette dynamique s’inscrit dans une vision plus large de coopération, où la France, par le biais du projet “Qawafel”, soutient également l’internationalisation des entreprises tunisiennes en direction de l’Afrique.

Le projet Qawafel, financé par l’Agence Française de Développement (AFD) dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités Commerciales (PRCC), vise à soutenir l’internationalisation des startups et PME tunisiennes sur le continent africain. Mis en oeuvre par Expertise France, ce projet de 36 mois, réalisé en partenariat avec le ministère de l’Économie et de la Planification (MEP) ainsi que les acteurs publics et privés, a pour objectif global de favoriser la création d’emplois et le développement économique inclusif en Tunisie, tout en facilitant l’accès de ses entreprises aux marchés africains.

Qawafel adopte une approche holistique, couvrant divers secteurs clés tels que les TIC, l’agroalimentaire, les FMCG, l’éducation, la santé, l’industrie pharmaceutique, les BTP et les services connexes. Avec un focus particulier sur le Sénégal, la Mauritanie, la RDC et le Kenya, le projet vise à sensibiliser les parties prenantes aux opportunités d’internationalisation sur le continent et à renforcer la visibilité du savoir-faire tunisien. En outre, Qawafel s’engage à améliorer le climat des affaires et à faciliter le dialogue public-privé pour soutenir efficacement l’intégration des entreprises tunisiennes sur les marchés africains.

Cependant, malgré ces avancées prometteuses, la mise en oeuvre de la ZLECAF et le développement des échanges commerciaux avec le continent africain exigent une planification à moyen et long terme, intégrée aux stratégies de développement économique du pays.

La Tunisie est sur la bonne voie et pourra compter sur la coopération franco-allemande en Tunisie qui incarne l’union de deux puissances européennes engagées à soutenir le développement économique et social de la Tunisie. Ensemble, la France et l’Allemagne unissent leurs forces pour renforcer les capacités commerciales, favoriser l’internationalisation des entreprises tunisiennes et promouvoir l’intégration de la Tunisie sur les marchés africains. Cette collaboration illustre l’engagement solide de l’Europe à accompagner la Tunisie sur la voie de la prospérité et de la stabilité économique, tout en renforçant les liens entre les deux pays et en contribuant à un avenir prometteur pour la région.