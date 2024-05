Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle organise les 21 et 22 mai courant à la Cité de la culture à Tunis le forum national de la formation professionnelle qui a pour objectif de faire connaitre le système national de la formation professionnelle et les perspectives d’employabilité à l’échelle nationale et internationale.

Le ministère a précisé dans un communiqué publié mercredi que cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération Tuniso-Suisse, a pour objectif de valoriser le secteur de la formation professionnelle en tant que voie de réussite et d’excellence et de permettre aux jeunes de prendre connaissance des opportunités de la formation dans tous les secteurs.

A cette occasion, le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a souligné que ses services fourniront toutes les données relatives à l’emploi, à l’initiative privée et à l’emploi à l’étranger.

Cette rencontre cible les professionnels et les différents secteurs de production afin qu’ils prennent connaissance des opportunités de formation professionnelle à même de satisfaire les besoins des entreprises économiques et de hisser leur compétitivité.