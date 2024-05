La société “Al Karama Holding” a annoncé qu’elle «envisage de procéder à la cession, sur appel d’offres, d’une participation représentant 66% du capital de l’Union de Placement et de Conseil en Assurances et Réassurance “UPCAR”, à un investisseur qui devra contribuer au développement d’une société opérant dans le courtage en assurances et en réassurance».

D’après un communiqué, publié récemment, par Al Karama Holding, la Participation à céder est composée de participations publiques directes de 50% et de participations privées (personnes physiques) de 16%.

Cet appel à manifestation est destiné à « tout Investisseur de nationalité tunisienne ou étrangère désirant participer à ce processus qu’il soit une personne physique ou morale agissant seule, ou un consortium dirigé par un chef de file et incluant d’autres investisseurs personnes physiques et/ou morales ».

«Ne sont pas éligibles à la participation à la présente Opération, les compagnies d’assurance et les personnes physiques ou morales ayant des liens capitalistiques ou des intérêts directs avec une compagnie d’assurance», a encore précisé Al Karama Holding.

Selon la société, “les investisseurs intéressés par cette offre, doivent de soumettre leurs dossiers de manifestation, au plus tard le 24 juin 2024”.

A rappeler qu’UPCAR est une société à responsabilité limitée créée en juillet 1994 et dotée d’un capital s’élevant à 250.000 DT réparti en 25.000 parts sociales d’une valeur nominale de 10 DT chacune. “Disposant d’une expertise significative dans le conseil et le courtage en assurances et en réassurance, le management de la Société a su diversifier son portefeuille favorisant une croissance quasi-continue de son activité”, d’après Al Karama Holding.