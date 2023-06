Faisant suite à la circulation massive dans les réseaux sociaux d’une vidéo relative à Taraji Mobile, Tunisie Telecom tient à informer et à exprimer son indignation face à une vidéo dont jamais Tunisie Telecom n’aurait pu en être l’auteur.

Notre respect pour tous nos concitoyens, de quelque bord sportif qu’ils soient, est tel que jamais nous n’aurions pu ni concevoir ni autoriser une telle vidéo.

La direction générale de Tunisie Telecom tient à s’excuser auprès des supporters qui auraient pu en être offensés et les informe qu’elle s’apprête à ouvrir une enquête pour découvrir qui serait le ou les auteurs de tels faits réalisés dans le seul but de nuire à l’image du football en général et de Tunisie Telecom en particulier.

Vive le sport, vive le fair play.