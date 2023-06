Les relations de coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis et les moyens à même de les renforcer en particulier dans les domaines juridique et judiciaires ont été au centre d’une rencontre tenue lundi entre la ministre de la Justice Leila Jeffel, lundi, et l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Joey Hood.

La réunion a été l’occasion d’examiner l’état d’avancement de la mise en œuvre de quelques projets de coopération entre les deux pays, indique un communiqué du département de la Justice.

Les deux parties ont, à cette occasion, souligné l’importance du projet relatif à la digitalisation de la justice en Tunisie, étant donné qu’il s’agit de l’une des priorités du ministère.

Par ailleurs, la rencontre a permis d’aborder le plan stratégique 2023-2025 du ministère dont les projets de soutien du genre social dans le secteur judiciaire et de consolidation de la situation de la femme au sein du système judiciaire et pénitentiaire.

Dans ce contexte, Leila Jeffel a souligné que le plan stratégique élaboré en 2022, repose sur une nouvelle vision visant à apporter des réformes sur le secteur de la justice.

Selon elle, l’objectif de cette vision est de mettre en place une justice moderne qui garantit les droits, les libertés et qui consacre les principes de la bonne gouvernance.

Les deux parties ont convenu de renforcer davantage la coopération bilatérale, dans le cadre du programme de réformes du système judiciaire en Tunisie.