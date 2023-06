L’entraîneure de la sélection tunisienne de beach handball (dames) qui vient de décrocher la médaille d’or du tournoi féminin des Jeux Africains de Plage (Hammamet-2023), a affirmé que ce sacre décroché face au Kenya a été amplement mérité puisqu’il a été obtenu au bout d’un match très disputé.

“Ce titre grâce auquel la Tunisie est qualifiée pour les Jeux Mondiaux de Plage 2023, est le fruit d’un grand effort collectif réunissant joueuses, fédération et direction technique nationale”, a souligné Hajer Ayari, dans une déclaration à l’agence TAP.

“Elle a ajouté que la sélection tunisienne a confirmé de nouveau son leadership au niveau du continent après avoir conservé son titre remporté lors de la précédente édition au Cap-Vert”, affirmant la nécessité de poursuivre le travail compte tenu de la difficulté de la tache lors des Jeux mondiaux de Bali prévus du 5 au 12 août à Bali (Indonésie).

De son côté, la joueuse Hanène Romdhane a déclaré que la médaille d’or obtenue était attendue puisque la sélection tunisienne figure parmi les meilleures équipes africaines et arabes et avait disputé plusieurs championnats du monde et tournoi méditerranéens.

“Nous sommes appelées à conserver notre niveau en redoublant d’efforts afin d’être à la hauteur des attentes notamment lors des jeux de Bali.

La présidente de la commission des sélections nationales de beach handball, Hana Gnaoui, a pour sa part, précisé que les Tunisiennes ont mérité leur sacre vu leur expérience dans ce genre de compétitions et compte tenu de l’excellente préparation effectuée en prévision des Jeux de Hammamet.

“Cette consécration nous incite à redoubler d’efforts en vue de se distinguer lors des Jeux Mondiaux de Plage et lors des Jeux Olympiques 2028 prévus à Los Angelos où ce sport sera intégré au programme des jeux à partir de cette édition”.

“Nous devons continuer le travail avec le même enthousiasme et la même détermination, alors que la fédération et le ministère de la Jeunesse et des Sports sont appelés à garantir les meilleures conditions de préparation pour les Jeux de Bali, à travers la programmation stages et de matches amicaux face à de grandes équipes”, a-t-elle ajouté.

La sélection tunisienne, rappelle-t-on, a remporté le tournoi féminin face à son homologue kenyane aux tirs aux but 5-2 après avoir gagné le premier set sur le score de 24-19 et perdu le second (17-20).

La médaille d’argent est revenue au Kenya tandis que celle de bronze a été obtenue par le Mali, vainqueur plus tôt de l’Ouganda aux tirs au but 8-6 après après avoir remporté chacun un set (22-10 pour l’Ouganda, 16-12 pour le Kenya).

Pour rappel, la compétition de beach handball s’est déroulée sous forme d’un mini-championnat engageant les sélections de Tunisie, d’Algérie, du Kenya, d’Ouganda et du Mali.