La Tunisie qui était déjà en stress hydrique, a souffert au cours du mois d’avril 2023, d’un déficit pluviométrique. Le bilan pluviométrique total du mois (27 stations principales) était de 481,3 mm, alors que la référence normale était de 741,8 mm, ce qui représente 64,9% de la normale, selon le Bulletin Climatologique Mensuel Avril 2023, publié par l’INM.

Le cumul pluviométrique total durant ce mois d’avril 2023, a marqué une baisse de 35%. L’INM a expliqué que ” les précipitations ont été faibles dans la plupart des régions “. La quantité la plus élevée, soit 43,4 mm a été enregistrée à Tabarka et elle accuse une régression de 38%, par rapport à la moyenne du mois d’avril, enregistrées les dernières années.

Une température légèrement supérieure à la moyenne de référence

Concernant la température, la moyenne générale était de 18,3°C, légèrement supérieure à la moyenne de référence avec un écart de +0,7 °C. Les températures moyennes ont varié entre 15,3 °C à Tabarka et 22,5°C à Tozeur. Elles étaient supérieures aux taux de référence (1991-2020) sur toutes les régions, sauf à Tabarka (-0,9°C) et à El Borma (-0,3°C).

Le mois d’Avril a commencé avec des températures minimales et maximales inférieures aux normales. Après le 12 du mois, les températures ont commencé à grimper et la fin du mois a été marquée par des températures très élevées par rapport aux normales du mois avec des écarts atteignant 10°C.

Les températures maximales moyennes ont varié entre 20,6°C à Mahdia et 29,2°C à Tozeur et El Borma. Elles étaient supérieures aux moyennes de référence (1991-2020) sur la plupart des régions, à l’exception de Tabarka et El Borma où les moyennes étaient légèrement inférieures aux normales.

Quant à la température maximale moyenne générale, elle a atteint 24,6 °C, dépassant la moyenne de référence (23,3 °C) avec une différence de +1,3 °C.

Les températures minimales ont varié de 7,2 °C à Béja à 15,8 °C à Tozeur, La température minimale absolue a atteint 0,9 °C à Thala le 6 Avril 2023.

La température minimale moyenne générale a atteint 12,1 °C dépassant la moyenne de référence (11,8 °C) avec un écart de +0,3 °C.

L’Institut a fait savoir aussi, que le vent était, généralement, faible à modéré, au cours du mois d’avril 2023. Toutefois, sa vitesse maximale a atteint, les 2 et 3 avril 2023, les 65 km/h à Kélibia, les 97 km/h à Tabarka et El Borma, les 101 km/h à Monastir et les 162 km/h à Kasserine. Des phénomènes de sable ont été observés au sud.

Le vent était aussi fort, le 13 avril, sur les régions côtières du nord et de l’Est, avec une vitesse maximale allant de 61 km/h à Jendouba et Gabès à 90 km/h à Nabeul.

Il a été, également, fort durant la période allant du 21 au 24 avril sur les régions du sud, et sa vitesse maximale a oscillé entre 76 km/h à Médenine et 97 km/h à Kébili où il a été accompagné de tourbillons de sable, ce qui a contribué à la réduction de la visibilité horizontale à moins de 200 mètres.