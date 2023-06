Le Centre des Arts de Djerba était au centre d’une rencontre, vendredi, à la Kasbah, de la cheffe du Gouvernement, Najla Bouden avec l’artiste Fadhel Jaziri, initiateur de ce projet dont l’inauguration avait eu lieu en novembre 2022.

La ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi a assisté à cette rencontre axée sur l’importance du projet de Jaziri dans la dynamisation de la vie culturelle et artistique à Djerba, une île située au Sud-Est de la Tunisie. Selon un communiqué de la présidence du Gouvernement, Bouden a souligné “la nécessite de soutenir la culture dans toutes régions de la république ainsi que le rôle du secteur privé et sa contribution dans la diffusion de la culture”.

Pour sa part, Fadhel Jaziri a évoqué “le rôle du secteur privé dans la décentralisation culturelle à travers des projets culturels qui constituent un vecteur de développement économique”. Notons que Jaziri donnera un méga spectacle ” Mahfel ” à l’ouverture de la 57ème édition du Festival International de Carthage (FIC) programmée pour la soirée du vendredi 14 juillet. En 2022, il a présenté ” La Hadhra “, un show soufi revisité qui est vieux de plus de trente ans.

Le Centre des Arts de Djerba a été inauguré, le 10 novembre 2022, quelques jours avant l’ouverture du Sommet de la Francophonie les 19 et 20 novembre 2022. Imaginé et produit par Jaziri, le Centre des Arts est situé dans le sud-est de l’île de Djerba, niché entre Guellala et Sedouikech.

Construit sur un terrain propriété de Fadhel Jaziri, ce centre a été réalisé avec un autofinancement de près de 30 millions de dinars. Il bénéficie du soutien du ministère des Affaires Culturelles et travaille en étroite collaboration entre les secteurs public et privé dans le domaine culturel.

Cet édifice à vocation artistique et culturelle est un espace libre ouvert pour toutes les expressions artistiques et culturelles.

Doté d’une architecture moderne et épurée, qui conjugue les méthodes de construction traditionnelles aux aspects techniques nouveaux, le centre abrite un théâtre de plein air de 3000 places tourné vers la mer et des espaces couverts de 7000 m2. Il est notamment composé d’espaces artistiques dont de loges d’artistes, une costumerie, une salle de répétition de près de 1000 m22 en double hauteur, des salles d’enregistrement, de danse et de théâtre ainsi que des lieux de résidence pour les artistes, sous forme de lofts.