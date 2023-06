Vendredi 23, courant, le modèle Honda HR-V, a été présenté au public. Une charmante réception a été organisée, pour l’occasion, dans le showroom de JMC, représentant du constructeur japonais.

Un retour en force sur le marché tunisien

Pour la circonstance, la chambre mixte tunisienne japonaise ainsi que l’ambassade du Japon à Tunis étaient fortement représentées. Le Japon entend bien se positionner sur le marché domestique et en même temps sur la scène nationale. Ainsi la semaine du film japonais à Tunis a été annoncée pour le début du mois d’octobre prochain.

Quelques bandes annonces ont été projetées pour des films d’action, des polars et des BD tous de qualité. Cela ne manquerait pas de séduire le public tunisien, amateur de belles sensations. Le constructeur laisse entendre qu’il mise beaucoup sur le marché tunisien. D’ailleurs une forte équipe Honda Internationale, s’est déplacée à Tunis.

Soon Chang Hong, DG pour la région Middle East et Afrique était accompagné de Rakesh Kunjatta, directeur des ventes et Vinayak Surendran, directeur marketing. Cette Task Force, venait prêter main-forte à l’équipe de JMC Tunisie. En effet Sofiane Ajengui, DG de JMC, entouré de Skander Baccouri, directeur des ventes et de Slim Jarraya, directeur marketing avait la partie belle pour présenter le nouveau venu. Soon Shang Hong leur a ouvert la voie en déclinant la portée du slogan de la marque, ‘’The Power of Dreams’’ ainsi que ses ambitions pour le futur.

Un modèle avec des références attractives

Annoncer que Honda mise sur un triple zéro est un argument massue. Ces derniers se déclinent comme suit : 0 émissions nocives, 0 consommation polluante et enfin0 accident dès l’horizon 2040 autant pour les autos que pour les motos. C’est non sans fierté, que Sofiane annonce que Honda HR-V est commercialisé en un modèle unique qui est en ‘’Toutes options’’.

Il n’y aura donc pas de modèle basique. HR est, dit-il, fiable, agréable à la conduite et présentant un grand confort pour les passagers. Bien entendu, tout dans ce modèle SUV renvoie aux valeurs japonaises du soin du détail, de l’esthétique et de l’excellence. La motorisation présentée est de 1500 cm3, 7 CV fiscaux.

Le prix serait de 125 mille TND. Et arguments choc parmi tous, Sofiane Ajengui, ajoute que le coup de possession de Honda est très avantageux. Il définit ce coût comme un mix entre le coût d’entretien les frais d’usage et la décote à la vente.