Farouk Zouhir, CEO du Groupe Sancella, a été élu Chairman d’Enactus Tunisia lors de l’Assemblée Générale de l’organisation tenue, jeudi 22 juin 2023 à Tunis succédant ainsi à Slim Ben Ammar.

Titulaire d’une licence en économie de HEC Lausanne, d’une maîtrise en gestion de la CASS Business School London et d’un exécutif MBA de l’ESCP Europe. Farouk Zouhir a commencé sa carrière dans le secteur bancaire à Londres puis a rejoint en 2010 l’entreprise familiale Sancella, fabricant des marques Peaudouce, Nana et Lotus et pionnier de l’industrie de l’hygiène jetable en Afrique du Nord. En 2016, il crée sa propre marque spécialisée dans les cosmétiques et les soins personnels, et la lance par la suite en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Il a été blogueur social et politique pour le Huffington Post Maghreb et est membre de l’association MOBDIUN, une organisation à impact social qui inspire la jeunesse tunisienne à devenir les leaders pacifiques et créatifs de la démocratie naissante. Il est depuis 2020, membre du Bureau Exécutif National du Centre des Jeunes Dirigeants de Tunisie (CJD).

Deux autres membres ont rejoint aussi la gouvernance d’Enactus Tunisia : Yosser Ben Ayed, DGA des Laboratoires Thera (Groupe El Badr) et Khaled Bouchoucha, Founder et CEO de Iris Technologies (alumnus Enactus Tunisia).

Le nouveau Bureau Exécutif pour le mandat 2023-2025 est ainsi composé de :

-Emna Ben Yedder Tamerziste, Founder & CEO, Central et Khaled Bouchoucha, Founder et CEO de Iris technologies: Vice-chairwoman et vice-chairman chargés de l’incubation et de l’accélération ;

-Slim Ben Ammar, CEO de Sodexo Tunisia & Morocco : Vice-chairman et Trésorier, chargé du fundraising et des relations avec les organismes nationaux et internationaux

-Yosser Ben Ayed, DGA des Laboratoires Thera et Samy Chahed, CEO Cosmetic Division, Utic Group: Vice-chairwoman et vice-chairman chargés de la formation

-Monia Jeguirim Essaidi, PDG de Plastiss et Abdelaziz Darghouth, Founder & CEO de PR Power : Vice-chairwoman et vice-chairman chargés de la communication et des relations avec les pouvoirs publics

Bon vent à toute l’équipe !