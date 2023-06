Les voitures volantes deviendront bientôt une réalité concrète plutôt qu’un simple rêve ! Suzuki, après avoir acquis une participation dans la société japonaise SkyDrive en 2022, franchit une étape majeure aujourd’hui : les deux entreprises ont décidé de collaborer pour produire ensemble ces véhicules révolutionnaires.

À partir du printemps 2024, l’usine de Suzuki située dans la préfecture de Shizuoka, au sud de Tokyo, sera chargée de la fabrication des voitures volantes électriques de SkyDrive. Un accord en ce sens vient d’être signé par Hidetoshi Kumashiro, directeur général exécutif de Suzuki (à gauche sur la photo ci-dessus), et Tomohiro Fukuzawa, PDG de SkyDrive.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des initiatives de Suzuki visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 au Japon et en Europe, tout en répondant à la demande croissante de transports dans les zones urbaines. En plus de proposer des solutions de mobilité terrestre et maritime, telles que de nombreux modèles entièrement électriques, Suzuki s’engage également à concrétiser la mobilité aérienne.

Toshihiro Suzuki, président de Suzuki Motor Corporation, a déclaré : “Je suis ravi de collaborer avec SkyDrive. Nous progresserons de manière ambitieuse dans le développement de produits à valeur ajoutée afin de contribuer à la réalisation d’une mobilité aérienne exploitant le ciel pour les déplacements quotidiens”.