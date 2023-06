L’événement Forsa Street, pour l’orientation professionnelle et économique des jeunes se poursuit dans sa deuxième édition les 21 et 22 juin courant à la place 100m dans le gouvernorat de Sfax.

Selon un communiqué rendu public, cette manifestation est une occasion pour les jeunes afin de découvrir les opportunités et les offres économiques et professionnelles disponibles leur permettant plus de choix et d’éviter le recours à la migration irrégulière en plus de les sensibiliser aux dangers de ce phénomène. Cette manifestation présente en effet des informations et des conseils portant sur les secteurs de l’enseignement, de la formation professionnelle, de l’emploi, de l’entreprenariat et autres informations relevant du centre d’intérêt des jeunes.

L’événement se présente sous forme de labyrinthe interactif présentant les services et les opportunités possibles pour une meilleure orientation des jeunes tunisiens à travers des rencontres aussi avec des conseillers et des experts qui seront sur place pour présenter les conseils et les recommandations nécessaires. Participent à l’organisation de cette manifestation notamment l’agence de coopération allemande et l’ambassade allemande en Tunisie ainsi que l’organisation mondiale pour les migrations, l’Union européenne en Tunisie et l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant.

La première édition de Forsa Street a été organisée à Kairouan les 26 et 27 mai dernier et à la capitale Tunis les 9 et 10 juin courant.