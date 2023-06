Un séminaire d’initiation des responsables institutionnels à l’industrie 4.0, ses enjeux et divers outils de base a été organisé, mardi, parallèlement à Tunis et à Abidjan, par l’ONUDI, et ce dans le cadre du Projet “L’industrie 4.0 pour favoriser l’emploi des jeunes en Tunisie et en Côte d’Ivoire / Employment4Youth”.

Le concept d’industrie 4.0 faisant référence à la quatrième révolution industrielle, correspond à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production à travers une nouvelle génération d’usines connectées, robotisées et intelligentes.

Le projet “Employment4Youth”, a été lancé en janvier 2022, parallèlement en Tunisie et en Côte d’Ivoire et se poursuivra jusqu’à la fin de 2024.

En Tunisie, ce projet vise à accompagner le développement de l’Industrie 4.0, la création d’emplois et la mise à niveau de la main d’œuvre et à favoriser l’investissement durable et le développement du secteur privé en faveur de l’industrie 4.0. Il contribuera ainsi, à consolider l’écosystème de l’économie numérique à travers l’accompagnement d’une transformation structurelle de l’économie et la modernisation des chaînes de valeur dans les 4 secteurs industriels pilotes retenus à savoir la mécanique (aéronautique, automobile, électromécanique), le textile, l’industrie pharmaceutique et l’agroalimentaire.

Le séminaire d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de la quatrième composante du projet visant à renforcer les capacités du tissu institutionnel et des centres d’appui aux entreprises, dans l’objectif de rendre le milieu décisionnel plus favorable à la transition nécessaire vers l’industrie 4.0.

Ce séminaire a été assuré par des experts et professionnels internationaux. Les institutionnels participants ont eu accès à la plateforme d’enseignement en ligne “Festo Learning Experience”, pour un meilleur ancrage des connaissances acquises. Une série de cours en rapport avec l’industrie 4.0 va être fixée par les organisateurs et proposée aux institutionnels participants qui auront également droit à des formations, en ligne sur ce thème.

Le projet “Employment4Youth” est mis en œuvre par l’ONUDI et financé par le ministère de la Coopération Economique et du Développement de la République Fédérale d’Allemagne (BMZ) dans le cadre de l’Initiative Spéciale (IS) portant sur la formation et la création d’emplois, menée par le gouvernement allemand.