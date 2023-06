La 44e édition du festival national culturel et sportif pour les jeunes des centres de formation professionnelle, qui est organisé par l’agence tunisienne de formation professionnelle se tiendra les 24 et 25 juin courant à Bizerte, a déclaré Tarak Rékik, responsable des activités culturelles et sportive à cette agence.

Rékik a indiqué dans une déclaration à la TAP que les participants à ce festival seront accueillis vendredi 23 juin courant au centre de vacances et de camping à Errimel (gouvernorat de Bizerte) et assisteront à un gala, organisé par l’agence tunisienne de formation professionnelle en collaboration avec le gouvernorat de Bizerte et le commissariat régional des affaires culturelles.

“Le démarrage officiel de la 4e édition de ce festival est prévu pour samedi 24 juin à 9h devant le gouvernorat de Bizerte avec au programme, un semi-marathon”, a-t-il ajouté.

Rékik a précisé que des compétitions culturelles et artistiques seront organisées dans différents domaines tels que le théâtre, la chorégraphie, le chant, la poésie et l’art plastique.

Une soirée artistique sera organisée samedi 24 juin au profit des participants à ce festival, à la maison de jeunes 25 octobre à Bizerte, en collaboration avec le commissariat régional des affaires culturelles de Bizerte.

Les compétions de football, de volley-ball et de ping pong, se tiendront dimanche 25 juin, à la clôture de ce festival.

A noter que le festival national culturel et sportif pour les jeunes des centres de formation professionnelle est organisé chaque année dans l’un des gouvernorats de la Tunisie. La session précédente à eu lieu dans le gouvernorat du Kef.