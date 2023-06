Une manifestation artistique dédiée aux enfants à besoins spécifiques qui s’intitule “Créativité Artistique” aura lieu du 21 au 24 juin à la maison de culture Hamouda Maali au Kram ouest, dans la banlieue de Tunis.

Placée sous le thème ” Culture pour tous “, la première édition de ce mini festival bénéficie de l’appui du ministère des Affaires Culturelles. Les spectacles prévus seront organisés avec l’appui du pôle théâtre à la cité de la culture et du Centre National d’Art de la Marionnette.

La cérémonie d’ouverture prévue, mercredi, à 16 h, sera marquée par un spectacle de marionnettes avec des représentations théâtrales présentées par les enfants. A menu, des expositions d’art et des ateliers gratuits pour les enfants, des compétitions en calcul mental et de jeux intellectuels en plus d’un atelier Robotech.

Des spectacles de magie et des jeux acrobatiques sont programmés de la cérémonie de clôture qui débutera samedi prochain à 15h. Des certificats de participation seront remis aux enfants qui animeront cette manifestation inédite.

“Créativité Artistique” est organisé par l’Association Yacine” pour les enfants à besoins spécifiques et la maison de Culture Hamouda Maali au Kram ouest, en partenariat avec le complexe de l’enfance du Kram et la délégation aux Affaires Culturelles de Tunis.

Créée en 2020, l’Association Yacine pour les enfants à besoins spécifiques, baptisée au nom d’un adolescent autiste, réunit un collectif de parents ayant des enfants à charge atteints d’autisme.

Cette manifestation devra aider les enfants à besoins spécifiques à s’exprimer librement et à s’initier à la pratique artistique.