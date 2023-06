La Tunisie a remporté trois prix à la 23ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision de l’ASBU (Union de Radiodiffusion des Etats Arabes) dont le palmarès a été dévoilé, jeudi soir, à l’amphithéâtre romain de Carthage à l’issue d’un spectacle animée par la star égyptienne Tamer Hosny.

Les programmes tunisiens lauréats figurent dans les compétitions officielles télévisuelles et radiophonique. L’Etablissement de la télévision tunisienne a remporté le premier prix des Variétés et Talk Show, attribué à “Layalina Arabya “(saison 2) et le deuxième prix des programmes est revenu à” Tounes al-iktissadya “.

L’Etablissement de la radio tunisienne via Radio Monastir a eu le deuxième prix des programmes de Podcasts, attribué à ” Chatet”.

Le Sultanat d’Oman a eu la part du lion au palmarès de cette édition 2023, en remportant huit récompenses pour des programmes télévisuels et radiophoniques.

Le bouclier d’or du festival de l’ASBU a été attribué au Secrétaire Général de la Ligue des Etats arabes, l’Egyptien Ahmed Aboul Gheit.

Le chanteur Tamer Hosny était également à l’honneur. L’artiste a exprimé sa joie de retrouver le public tunisien, après une absence de plusieurs années. Les spectateurs étaient assez nombreux à l’amphithéâtre Romain de Carthage qui a accueilli la première de ses soirées d’été en dehors du festival international de Carthage qui sera de retour à partir de mi-juillet.

Le Festival comprend des compétitions où les radiodiffuseurs et les producteurs peuvent soumettre leurs programmes. Deux compétitions et deux sections parallèles dédiées aux œuvres télévisées et radiophoniques.

Cette édition 2023 du festival de l’Asbu a eu lieu du 12 au 15 juin 2023, à la cité de la Culture. Les cérémonies d’ouverture et de clôture ont été retransmises en direct sur différentes chaînes de télévision et stations de radio arabes, publiques et privées.

Placé sous le slogan ” Célébrer les arts et la culture “, le festival est revenu à Tunis après une seule édition, à Ryadh, en Arabie Saoudite. Ce rendez-vous arabe d’envergure a toujours été organisé en Tunisie qui abrite le siège de (ASBU) à Tunis.

Les lauréats ont été sélectionnés dans 15 chaînes de télévision et 15 radios membres qui étaient dans la sélection officielle destinée aux professionnels des médias de l’audiovisuel. 90 œuvres télévisées figuraient dans la compétition officielle et 50 œuvres dans la section parallèle. La sélection des radios a réuni 129 œuvres dont 108 sont dans la compétition.

Le Festival arabe de la radio et de la télévision est organisé par l’Union des radios et télévisions arabes (Arab state Broadcasting Union- ASBU), en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles et les Etablissements de la Radio et de la Télévision tunisiennes et l’organisation arabe des satellites de communication (Arabsat).

Chaque année, il accueille les instances membres de l’ASBU parmi les chaines de télévision et stations de radio arabes publiques et celles des radions et télévisions privées, les sociétés de productions et les agences de presse arabes. Les sociétés de production et les chaines et les stations de radio, non arabes, qui produisent et diffusent en langue arabe y sont également représentées.

Depuis sa création en 1969, l’organisation panarabe de l’Asbu œuvre au renforcement des liens de coopération entre les organismes de radiodiffusion arabes en vue de développer le contenu de leurs productions audiovisuelles.