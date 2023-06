Les moyens de renforcer le partenariat et la coopération entre la Tunisie et l’Irak d’une part et entre la Tunisie et l’Italie d’autre part, ont été au centre des entretiens qu’a eu jeudi à New-York, le ministre des Affaires sociales Malek Ezzahi avec son homologue Irakien Ahmed Al Assadi et avec la ministre Italienne du handicap Alessendra Locatelli, en marge de la 16e session de la convention des états parties relative aux droits des personnes handicapées (COSP 16).

A cette occasion, le ministre des Affaires sociales a invité son homologue Irakien et la ministre Italienne du handicap à visiter le centre international de promotion des personnes handicapés à Gammarth.

De son côté la ministre Italienne du handicap a invité le ministre des Affaires sociales à visiter l’Italie pour prendre connaissance de l’expérience Italienne en matière de promotion des personnes handicapées.

Ezzahi a passé en revue les relations historiques entre la Tunisie et l’Irak en matière de sécurité sociale, appelant à la nécessité d’unir les visions et d’échanger les expériences dans les domaines liés à la protection sociale et les personnes en situation de handicap.

Il a par ailleurs, souligné l’importance du renforcement du partenariat établi entre la Tunisie et l’Italie dans les secteurs de promotion sociale et de sécurité sociale.

Pour sa part, la ministre Italienne du handicap a relevé l’importance de l’échange des visites et des expertises dans le domaine de la promotion sociale et du handicap, exprimant sa disposition à instaurer des relations de coopération entre la Tunisie et l’Italie dans le domaine de promotion des personnes handicapées.