Les relations de coopération entre la Tunisie et l’organisation des Nations Unies dans le domaine social, ont été au centre d’une réunion tenue mercredi à New York entre le ministre des affaires sociales, Malek Zahi et l’envoyée spéciale du secrétaire général de l’ONU sur le handicap et l’accessibilité, Maria Soledad Cisternas Reyes.

Cette rencontre intervient dans le cadre des travaux de la 16ème conférence des Etats parties à la convention relative aux droits des personnes handicapées (COSP16), tenue du 13 au 15 juin courant à New York. Les deux parties ont examiné les moyens de développer la coopération bilatérale notamment dans le domaine de la protection des personnes handicapées, indique un communiqué rendu public par le ministère des affaires sociales.

Zahi a adressé, par la même occasion, une invitation à l’envoyée spéciale du secrétaire général de l’ONU sur le handicap et l’accessibilité pour visiter la Tunisie et prendre connaissance du centre international pour la promotion des personnes handicapées et les activités assurées par cet établissement.