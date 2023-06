Le digital a révolutionné l’industrie du tourisme en Tunisie en améliorant la visibilité, la planification, la réservation et l’expérience des voyageurs. Il est essentiel pour les acteurs du tourisme en Tunisie de tirer parti de ces opportunités et de s’adapter aux nouvelles tendances et technologies numériques pour rester compétitifs sur le marché mondial du tourisme.

Marché qui fait face à de nombreux défis pour cette saison estivale. En effet, la Tunisie connaît un rebond certain en termes de tourisme mais le secteur du transport touristique en particulier souffre d’une multitude de problèmes liés principalement à une mauvaise gestion interne des flottes de véhicules.

Smek’s, plateforme digitale spécialisée dans le transport touristique, organise une conférence de lancement ce vendredi 16 juin à partir de 9h, à The Dot, situé aux Berges du Lac 1.